Escursionista barese cade in un canalone sulle montagne del Trentino: 21enne tratto in salvo, è in gravi condizioni

Un escursionista di 21enne, residente a Bari, è stato tratto in salvo nella notte dal Soccorso alpino del Trentino in Val Venegia, sotto il Rifugio Mulaz. Lo riporta l'Ansa.

Due squadre di soccorso dell'area operativa del Trentino orientale, rispettivamente composte da quattro operatori del Soccorso alpino della stazione di San Martino di Castrozza e cinque della Guardia di finanza, sono intervenute per raggiungere il ragazzo via terra. In contemporanea, da Trento si è alzato l'elicottero con i visori notturni. Il ragazzo è stato individuato mentre si trovava in un canalone nel quale era caduto per circa una settantina di metri, dopo essere probabilmente scivolato fuori da un sentiero. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti e al cranio. E' ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Trento.