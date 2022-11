Ricerca e soccorso nelle zone impervie di Monopoli: esercitazione della Guardia di Finanza e dello Cnsas

Si è svolta a Monopoli, in località Paretano, un'esercitazione di ricerca e soccorso in ambiente impervio che ha coinvolto la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bari ed il Servizio Regionale Puglia del Cnsas. L'obiettivo della mobilitazione è stato quello di consolidare le procedure e ottimizzare il coordinamento tra il personale coinvolto nelle operazioni di ricerca e soccorso di persone in difficoltà o disperse in territori ostili.

"La sinergia realizzata tra gli equipaggi di Volo delle Fiamme Gialle - spiega la Gdf - e le squadre medicalizzate del Cnsas ha consentito di mettere a sistema le risorse specialistiche delle due compagini, abituate a lavorare fianco a fianco in ogni situazione di emergenza". Particolare attenzione è stata posta nell’addestramento, attraverso la simulazione realistica di un’attività con verricello di soccorso, che ha consentito "al Reparto Aereo Pugliese di confermare

l’elevata capacità di intervento in ogni condizione meteorologica a salvaguardia della vita umana, in occasione di calamità e disastri, a supporto del Dispositivo di Protezione Civile Nazionale".