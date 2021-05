Fa esplodere ordigno davanti a un condominio e fugge a bordo di uno scooter: arrestato 44enne ad Altamura

I Carabinieri hanno arrestato un 44enne già noto alle Forze dell'ordine e accusato di danneggiamento, detenzione illegale di materiale esplodente e stupefacente. Secondo una ricostruzione, avrebbe piazzato un ordigno all'altezza di un cancelletto condominiale, a pochi passi da alcuni contatori del gas di un palazzo nel quale risiedono dieci famiglie. Lo scoppio ha portato alla frantumazione dei vetri del vano tecnico dove sono collocati i dispositivi di rilevazione.

Nel corso dell'immediato intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco, si è verificata un'altra esplosione nelle vicinanze. Le telecamere di videosorveglianza hanno consentito di individuare una persona a bordo di scooter di colore azzurro che, poco prima, aveva piazzato la bomba davanti al cancelletto, per poi accendere la miccia e fuggire con rapidità.

Le indagini hanno permesso, poi, di risalire al 44enne: nella sua abitazione è stato rinvenuto materiale esplodente, contenente polvere pirica, 21 artifizi pirotecnici dei quali è vietata la libera vendita del peso complessivo di circa 700 grammi, 8 ordigni esplosivi rudimentali del peso di circa 420 grammi ed altri 2 ordigni confezionati artigianalmente del peso di 400 grammi, nonché 52 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina ed un bilancino di precisione.

I militari hanno anche recuperato lo scooter utilizzato dall'uomo nonché l'abbigliamento che sarebbe stato utilizzato per commettere il gesto: il movente potrebbe essere del rancore nutrito dal 44enne nei confronti di un condomino residente nella palazzina in cui è stato posizionato l’ordigno, per questioni di natura passionale.