Militare ferito nelle esplosioni a Beirut, Bitonto si stringe a Roberto. Il sindaco Abbaticchio: "A lui l'abbraccio della comunità"

"A Roberto e alla sua famiglia vada l'abbraccio di tutta la comunità bitontina e pugliese". Così, con un messaggio postato su Fb, il sindaco di Bitonto esprime vicinanza a Roberto Caldarulo, il militare italiano rimasto ferito ieri nelle terribili esplosioni che hanno devastato il porto di Beirut. Quarant'anni, caporal maggiore dell'Esercito, Caldarulo risiede con la sua famiglia a Palombaio.

"Non riesco neanche ad immaginare cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo terribile evento. Vi siamo vicini", scrive ancora il primo cittadino di Bitonto.

Caldarulo, che sarebbe stato ferito a un braccio, sarebbe comunque in buone condizioni. Il militare, del battaglione Gestione Transiti (Rsom) di Bari, era in servizio nella palazzina che ospita il contingente Jmou, un’unità interforze che si occupa della gestione logistica per la missione Unifil. L'edificio, pur non vicissimo al porto, sarebbe stato colpito dall’onda d’urto dell'esplosione.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

* Tutti gli aggiornamenti su Today.it