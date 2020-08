Esplosioni a Beirut, tra i feriti anche un militare di Bari

C'è anche un militare barese tra i feriti delle devastanti esplosioni avvenute nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, a Beirut, in Libano. Si tratterebbe - secondo quanto appreso dall'Ansa - di Roberto Caldarulo, caporal maggiore dell'Esercito del battaglione Gestione Transiti (RSOM) di Bari. Le condizioni del militare non sarebbero gravi, mentre altri sono sotto osservazione in stato di choc.

Intanto il bilancio delle drammatiche deflagrazioni avvenute nella zona del porto si aggrava di ora in ora: l'Ansa parla di almeno 73 morti e 3700 feriti. Ancora poco chiare le cause delle drammatiche esplosioni che hanno devastato la zona, danneggiando gli edifici e mandando in frantumi i vetri delle finestre anche a grande distanza. Stando a una prima ricostruzione, una delle devastanti deflagrazioni sarebbe scoppiata su una nave con un carico di fuochi d'artificio provocando poi un'esplosione in un deposito chimico. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Interno libanese, Mohamed Fehmi, all'emittente Mtv Lebanon, la probabile causa della potente esplosione che ha sconvolto Beirut potrebbe essere stata "l'enorme quantità di nitrato di ammonio" immagazzinato nel porto della città, composto chimico usato come fertilizzante, ma anche per la fabbricazione di esplosivi.

*Tutti gli aggiornamenti su Today.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto Ansa da Today.it)