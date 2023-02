Estorsione a Palese: costringono commerciante a pagare 5mila euro e lo minacciano con un'arma: tre arresti

Due uomini, di 22 e 25 anni, ritenuti dagli investigatori vicini al clan Strisciuglio, sono stati arrestati in flagranza dai carbinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dai militari della Stazione di Bari Santo Spirito, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’operazione dei militari dell’Arma è stata condotta a seguito degli approfondimenti di una precedente attività investigativa, nel corso della quale era emerso il possibile racket ai danni di un commerciante del quartiere ad opera di soggetti del clan Strisciuglio, secondo modalità già ricostruite dai militari e che hanno portato, in passato, all’arresto di altri sodali.

I carabinieri hanno quindi avviato una delicata attività investigativa, condotta mediante servizi di osservazione in abiti civili e l’installazione di alcune telecamere nascoste, che ha consentito di documentare in diretta l’ingresso in negozio dei due uomini e la loro richiesta avanzata all’esercente di pagare 5.000 euro, quota ritenutadagli investigatori frutto del racket imposto dal clan. Vista la caratura criminale degli interlocutori e l’intimidazione subita, la vittima si è vista costretta a consegnare, in contanti, la somma richiesta. I militari hanno quindi seguito all’uscita dell’attività gli estorsori, procedendo al loro controllo e recuperando l’intero importo estorto nonché altro denaro contante, la cui provenienza è in corso di accertamento. A poche ore di distanza dall’operazione, gli investigatori hanno poi eseguito il fermo di polizia giudiziaria per porto e detenzione illegali di arma aggravata dal metodo mafioso di un 21enne che, dopo essersi recato presso il negozio indicato, avrebbe lo stesso titolare mostrandogli un’arma.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha confermato la custodia carceraria per gli autori dei gravissimi reati. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

"L’operazione odierna - sottolineano gli investigatori - testimonia ancora una volta la costante attenzione dell’Autorità Giudiziaria e dell’Arma dei Carabinieri al delicato fenomeno delle estorsioni ai danni di titolari di attività economiche, evidenziando il ruolo delle Istituzioni quale punto di riferimento per un’efficace azione di contrasto al fenomeno criminale e unica risposta alle istanze di giustizia delle vittime, che devono sentirsi incoraggiate a denunciare ogni tipo di vessazione e a non cadere nella trappola senza uscita dell’omertà".