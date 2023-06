Operazione Antimafia a Bari: l'estorsione del clan e la consegna del denaro ripresa dalle telecamere

Nel video diffuso dai carabinieri ecco il versamento di denaro che sarebbe stato effettuato in seguito ad una estorsione perpetrata nei confronti di un esercente commerciale della zona in cui operava la banda: il sodalizio criminale avrebbe soggiogato i commercianti dei quartieri San Pio, Santo Spirito e Palese

Avrebbero preteso il pagamento di somme di denaro in seguito a lavori di carrozzeria mai saldati e, secondo loro, mal eseguiti. Sarebbe questa la modalità con cui l'articolazione 'Enziteto' del clan Strisciuglio avrebbe gestito le estorsioni nei quartieri baresi di San Pio, Santo Spirito e Palese. Gli uomini, guidati secondo le indagini dal presunto boss Saverio Faccilongo detto 'Benzina', avrebbero utilizzato il mezzo dell'intimidazione mafiosa per ottenere la grauità dei lavori di riparazione della loro auto ed, inoltre, sarebbero riusciti ad ottenere anche somme di denaro dagli esercenti commerciali in nome di un presunto 'risarcimento danni' per lavori (secondo loro) mal eseguiti.

L'operazione compiuta stamattina dai Carabinieri di Bari ha portato all'arresto di 12 persone: 7 persone sono state raggiunte già in carcere dal provvedimento di custodia cautelare, fra di loro anche Saverio Faccilongo, detenuto al 41 bis.