Evade dai domiciliari a Bari, ritrovato in un albergo a Palermo: in manette un 42enne

Nonostante fosse agli arresti domiciliari a Bari, si sarebbe allontanato dalla Puglia. Un 42enne barese è stato scoperto dagli agenti di Polizia in un albergo a Palermo: per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di evasione. La presenza del fuggitivo in Sicilia, riporta l'AdnKronos, sarebbe stata segnalata alle Forze dell'Ordine dall'app 'alert alloggiati'.

Il dato della presenza dell'uomo nell'hotel palermitano, raccolto dalla sala operativa della Polizia, sarebbe stato verificato dagli agenti delle volanti che si sono recati nella struttura ricettiva in via Lincoln: l'uomo è finito così in manette.