Detenuti evasi dal carcere di Trani, arrestato nel Barese il secondo ricercato

Dopo quasi due mesi di latitanza, è stato arrestato in provincia di Bari il secondo detenuto evaso dal carcere di Trani lo scorso 26 agosto. Daniele Arciuli, 22 anni, come riporta l'Ansa, è stato bloccato dagli agenti della Squadra mobile di Bari.

La fuga dal penitenziario era avvenuta insieme ad un altro detenuto, Giuseppe Antonio De Noja, in carcere per una serie di rapine, che alcuni giorni dopo l'evasione si era costituito in Questura a Bari.

Arciuli è ora in carcere: sta scontando una condanna per omicidio, commesso nel 2015 quando era minorenne, con fine pena nel novembre 2024. A questo si sommerà ora il reato di evasione dal penitenziario di Trani.