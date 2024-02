Evasione dal carcere di Trani: proseguono anche nel Barese le ricerche del secondo fuggitivo

Proseguono senza sosta, nelle zone a cavallo tra la Bat e la provincia di Bari, le ricerche del 29enne Abdalake El Kadhir, uno dei due detenuti di origini marocchine evasi nel pomeriggio di ieri, sabato 17 febbraio, dal carcere di Trani. L'altro ricercato, il 24enne Marwan Bassim, è stato rintracciato e bloccato nella stessa serata di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Barletta.

Nelle attività di ricerca del 29enne sono impegnati i carabinieri e le altre forze di polizia con l'ausilio, come riporta l'Ansa, anche di un elicottero AW139 del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Tra le zone monitorate, campagne, spiagge e stazioni.

Attraverso le immagini di videosorveglianza del penitenziario, intanto, è stata intanto possibile una prima ricostruzione di quanto accaduto: i due detenuti, mentre si trovavano nella zona passeggio del reparto accoglienza, sarebbero riusciti ad arrampicarsi sul muro perimetrale scavalcandolo per poi saltare e allontanarsi lungo la strada che costeggia il carcere.

"L'evaso ancora in fuga - commenta il Sapppe (sindacato autonomo di Polizia penitenziaria - è il piu pericoloso. Aveva creato problemi durante l'arresto operato dalla Polizia di Stato e poi nel carcere di Trani ove ha distrutto una stanza". "Quanto accaduto non ci ha colto di sorpresa", commenta il segretario Federico Pilagatti, "purtroppo denunciamo da tempo la grave situazione del carcere di Trani, dove mancano 60 poliziotti e nonostante i vari appelli del Sappe nulla è stato fatto, nonostante i detenuti siano il doppio dei posti disponibili". "L'avevamo detto anche in occasione dell'evasione di due anni fa che bisognava correre ai ripari, ma nulla è stato fatto".