Catturato uno dei detenuti evasi dal carcere di Trani

Il più giovane dei due detenuti evasi ieri dal carcere di Trani è stato catturato nei pressi della stazione ferroviaria di Barletta.

Proseguono le ricerche dell'altro recluso, che è riuscito a sfuggire alla cattura, approfittando del buio, atteso che un agente della polizia penitenziaria lo aveva intercettato e inseguito in spiaggia. Il fuggitivo, nella fuga, sarebbe rimasto ferito nella caduta dagli scogli.

Entrambi originari del Marocco, Marwan Bassim di 24 anni e Abdalake El Kadhir di 29 erano evasi nel pomeriggio del 17 febbraio.

Attraverso una breve nota stampa, i militari del comando provinciale della Bat hanno diramato le foto agli organi di stampa avevano chiesto la collaborazione della cittadinanza: "In caso di avvistamento siete invitati a contattare il numero di emergenza 112" si legge.

Ristretti in carcere in attesa di giudizio per reati contro il patrimonio e la persona, sarebbero fuggiti dai passeggi del reparto 'nuovi giunti' calandosi con le lenzuola dal muro di cinta. Nelle ricerche è stato utilizzato anche un elicottero del reparto aeronavale di Bari.

Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria ha spiegato: “Da quanto riusciamo ad apprendere, nel pomeriggio a vigilare su più cortili passeggi vi era un solo agente di polizia penitenziaria, impegnato peraltro in ulteriori incombenze. Ma, anche al di là di questa non secondaria circostanza, appare evidente che neppure le strumentazioni e gli impianti tecnologici siano venuti in soccorso degli operatori”.