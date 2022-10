"Dichiarazioni infedeli" ed evasione fiscale: sequestrati 1,6 milioni di euro a imprenditore barese

La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per complessivi 1,6 milioni di euro nelle disponibilità di un'impresa individuale con sede nel capoluogo pugliese e, "per equivalente" del suo titolare.

Secondo le indagini, vi sarebbero state la presentazione di dichiarazioni infedeli ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2016, nonché l’omessa presentazione delle medesime per il 2017). Il sequestro è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura.

In base all'impostazione accusatoria, l'imprenditore barese avrebbe percepito corrispettivi per circa 2,5 milioni di euro, non dichiarati al Fisco, operando come “master” negli anni 2016-2017 per conto di una società maltese la quale – pur essendo autorizzata alla raccolta del gioco e delle scommesse sul territorio nazionale – si sarebbe avvalsa di una “rete parallela” di promotori di gioco illegale.

La Procura, in base alla normativa che prevede la possibilità di applicazione anche della “confisca per equivalente” - ha avanzato una richiesta di sequestro di beni ed utilità, "al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dalla presunta evasione.