Evasione fiscale, sequestrati 2 milioni di euro a cooperativa di Bitritto

Sequestrate quote societarie, beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 2 milioni di euro, con l'accusa di evasione fiscale nei confronti di una cooperativa di Bitritto e del suo amministratore. I finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari hanno compiuto l'operazione dopo il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. I beni sequestrati, secondo le indagini, sarebbero profitto di reati tributari.

Nel provvedimento è stata riconosciuta l’esistenza di un concreto quadro indiziario, da verificare in successiva sede processuale nel contraddittorio con la difesa, a carico del rappresentante legale di una società cooperativa impegnata nei 'servizi alla persona', con sede a Bitritto. L’ipotesi di reato contestato è 'omessa dichiarazione dei redditi o ai fini iva'.

L’indagine parte da una verifica fiscale, eseguita dai Finanzieri del Nucleo Operativo di Bari, finalizzata alla ricostruzione di elementi sottratti a tassazione. L’indagine tributaria, avrebbe verificato l’inattendibilità complessiva della contabilità aziendale ed il disconoscimento di costi riferiti ad operazioni passive. La cooperativa avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, sottraendo a tassazione redditi per 6 milioni di euro ed Iva per oltre un milione di euro.

La Procura della Repubblica di Bari, ha così utilizzato le norme che prevedono la 'confisca per equivalente': ha avanzato richiesta di sequestro al fine di inibire il vantaggio economico derivante dall’evasione. Il gip, aderendo alla richiesta della procura barese, ha quindi emesso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle disponibilità 'liquide' della società ed, in subordine, 'per equivalente' dei beni nella disponibilità del suo amministratore.