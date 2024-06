Evasione dell'Iva per 2 milioni di euro: coinvolta rete d'imprese con sede anche a Bari

La Guardia di Finanza di Avellino ha scoperto una maxi evasione dell'Iva da 2 milioni di euro che sarebbe stata realizzata da una rete di imprese, con sede nelle province di Avellino, Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì e Bergamo, "fraudolentemente interposte tra soggetti comunitari e nazionali e dedite alla sistematica emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per oltre 4 milioni di euro".

Le indagini, avviate all’esito di approfondimenti investigativi relativi a movimentazioni finanziari anomale, e poi sviluppate mediante la documentazione acquisita, anche di natura bancaria, l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo nonché avvalendosi del sistema di cooperazione internazionale di mutua assistenza amministrativa finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale, hanno consentito di ricostruire l’intera filiera dei soggetti coinvolti nel sistema di frode. I responsabili delle imprese coinvolte sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.