In città l'appuntamento con 'Bari Pedala': centinaia di ciclisti sul lungomare

Si è svolta questa mattina la tradizionale ciclo-passeggiata 'Bari Pedala', con i partecipanti che hanno attraversato tre quartieri diversi (Carbonara, San Paolo e Japigia), convergendo infine in largo Giannella per consentire a tutti di godersi il lungomare nel tratto compreso tra il Kursaal Santalucia e il ponte di via Di Vagno.

Le limitazioni al traffico, stabilite dalla Polizia Locale sul lungomare, hanno consentito di svolgere la ciclo-passeggiata in sicurezza, il clima soleggiato ha contribuito alla riuscita dell'evento.

'Bari Pedala' è organizzata dalla cooperativa Zero barriere, dall’Aps Lezzanzare e dall’Asd Scuola di ciclismo Franco Ballerini con il patrocinio del Comune di Bari. La ciclo-passeggiata è giunta quest’anno all’ottava edizione.