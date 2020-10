Ex caserma Aeronautica di corso Sonnino nel degrado, l'allarme dei cittadini: "Rifugio fatiscente per tossicodipendenti"

Un immobile "fatiscente usato come rifugio da disperati e tossicodipendenti", "per non parlare di topi e piccioni che si riproducono senza sosta e che ne hanno fatto la base per le loro scorrerie nel quartiere" Madonnella di Bari: i cittadini chiedono immediati interventi per eliminare il degrado nell'ex caserma dell?Aeronautica di corso Sonnino , da anni in stato di abbandono. Alcune settimane fa, nella struttura fu ritrovato il corpo senza vita di un giovane

"Il nostro sindaco ci aveva promesso una scuola - spiega un cittadino a BariToday -, e questo accade con le scuole senza spazi sufficienti per gestire emergenza Covid". Di qui la richiesta d'intervento immediato, in una zona dove ci sono anche uffici della Regione Puglia.