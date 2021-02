In causa con l'ex datore di lavoro per questioni economiche, danneggia a colpi di mazzuola furgone della ditta

In seguito ad un contenzioso giudiziario con l'azienda, legato a motivi economici, ha danneggiato a colpi di mazzuola i vetri di un furgone della ditta. E' accaduto al quartiere San Paolo. L'uomo, un 41enne ex dipendente della stessa azienda, è stato fermato dagli agenti delle Volanti e denunciato per danneggiamento aggravato e violenza privata. L'attrezzo da lavoro utilizzato per colpire il mezzo è stato sequestrato.

(foto di repertorio)