Inchiesta Adisu, Cassazione conferma l'annullamento del sequestro a carico dell'ex direttore Nuzzo

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame, relativo all'annullamento totale del sequestro a carico dell'ex direttore dell'Adisu Puglia, Gavino Nuzzo, disposto dalla Procura di Bari, confermando il provvedimento. A darne notizia è lo stesso Nuzzo, in una nota giunta in redazione.

L'ex dirigente era finito in un'inchiesta dei magistrati baresi per presunte "procedure alterate" riguardanti bandi di concorso dell'ente, oltre che a presunte violazioni che sarebbero state commesse "in occasione della composizione di commissioni preposte alla assegnazione di posizioni di impiego, incarichi ed altro": ipotesi contestate dalla difesa dell'ex direttore generale dell'Adisu.

"Ho sempre avuto fiducia nella giustizia: la Cassazione ha confermato la legalità e la correttezza delle mie azioni durante tutto il mio mandato in A.DI.S.U. Puglia", commenta Nuzzo nella nota. "È stata una gogna mediatica che ha cercato di sporcare il lavoro fatto in questi anni che ha portato l’agenzia ad essere una delle migliori d’Italia per la varietà e la qualità dei servizi proposta agli studenti. Una situazione spiacevole per me e per la mia famiglia che ha dovuto sopportare il peso di accuse che si sono rivelate infondate".