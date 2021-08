Arresto De Benedictis, l'ex giudice barese resta in carcere

La decisione del Riesame: rigettato l'appello contro il precedente rigetto del gip per ottenere i domiciliari. L'ex gip è in cella dal 9 maggio scorso

L'ex giudice barese Giuseppe De Benedictis resta in carcere. E' stata questa, come riporta l'Ansa, la decisione assunta dal Tribunale del Riesame di Lecce, che ha rigettato l'appello contro il precedente rigetto del gip per ottenere la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari.

Assistito dagli avvocati Saverio Ingraffia e Gianfranco Schirone, De Benedictis è in cella dal 9 maggio scorso per la vicenda che riguarda la detenzione di un arsenale con centinaia di armi, anche da guerra. L'ex giudice è coinvolto anche in un altro procedimento, su presunte tangenti ottenute in cambio di scarcerazioni, nell'ambito del quale era stato già arrestato il 24 aprile e dal 13 luglio gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, ma è rimasto in carcere per la vicenda delle armi.

I difensori - come riporta ancora l'Ansa - nell'appello avevano evidenziato come le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio si fossero attenuate anche alla luce degli interrogatori resi da De Benedictis dinanzi ai magistrati salentini, e in cui avrebbe svelato fatti e circostanze nuovi. Le motivazioni della decisione dei giudici del Riesame saranno depositate nelle prossime settimane.