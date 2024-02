Nell'ex Rossani una 'Casa della Cittadinanza', al via i lavori: "Sarà uno spazio per associazioni e famiglie"

Uno spazio aperto alle associazioni e a tutti i cittadini, luogo di incontro e di attività rivolte a bambini, famiglie e anziani. Hanno preso il via in questi giorni, nell'area dell'ex Caserma Rossani, i lavori di riqualificazione dell'immobile che ospiterà la futura 'Casa della cittadinanza'.

L’edificio, che si estende su una superficie di circa 1.277 metri quadri, è collocato nella parte a sud del complesso della ex caserma, con affaccio su via Gargasole e su corso Benedetto Croce, e un tempo ospitava mensa e palestra della struttura militare. L’intervento di riqualificazione, del costo complessivo di 5.400.000 euro e della durata prevista di 640 giorni, è finanziato con fondi del Pnrr e del Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare).

In mattinata, il sindaco Decaro ha effettuato un sopralluogo nell'area interessata dagli interventi, accompagnato dal neo assessore ai Lavori pubblici, Nico Mele. "Abbiamo avviato la riqualificazione di quest'area con l'assessore Galasso, con l'edificio dell'Urban Center, che è stato il primo restaurato e riaperto - ha ricordato Decaro, riferendosi al piano di recupero complessivo dell'ex caserma - e la completiamo con l'assessore Mele. Adesso cominciano i lavori in questa struttura che sarà destinata alla cittadinanza, sarà la 'Casa della cittadinanza', e delle associazioni con laboratori, spazi per attività di formazione e socializzazione. Era una promessa che avevamo fatto, abbiamo trovato i fondi grazie al Pnrr". "Si completa così - ha proseguito Decaro - questo parco della cultura, con i due edifici destinati alla Bibilioteca e alla Mediateca regionale che la Regione sta per riaprire, mentre sono in corso i lavori per due strutture che diventeranno la sede dell'Accademia delle Belle Arti. Abbiamo aggiudicato i lavori e stiamo per approvare il progetto esecutivo per la piazza d'Arti, che sarà forse lo spazio bello di quest'area dove ci potranno essere performance di artisti e studenti dell'Accademia, un luogo per stare insieme".

"Sono molto onorato della fiducia che il sindaco Decaro ha riposto in me - ha detto l'assessore Mele -. Nonostante sia un incarico a tempo, è una straordinaria occasione per mettermi a disposizione della città di Bari e dei cittadini. Ci sono diverse opere che stanno per partire e molte altre che stanno per terminare, senza trascurare le attività ordinarie con gli appalti di manutenzione in essere. Cercheremo di gestire tutte le varie fasi dei cantieri, che a un certo punto si sovrapporranno, per evitare disagi ai cittadini e seguirò da vicino questo intervento, che è uno dei più importanti della città.. Nei prossimi giorni torneremo qui per verificare il completamento delle recinzioni che saranno installate all’interno dei varchi creati nel muro perimetrale per rendere l’area della ex Rossani un luogo sempre più accessibile. Saranno pochi mesi ma ci metterò tutto l’impegno e l’entusiasmo necessari".

Nel dettaglio, nel futuro 'Polo integrato di servizi per il quartiere - Casa della Cittadinanza', troveranno posto un centro di servizi per le famiglie, un centro polivalente anziani e un centro associativo polifunzionale (Casa della Cittadinanza). I lavori prevedono il completo recupero e la rifunzionalizzazione della struttura esistente, senza ulteriore consumo di suolo. con una sopraelevazione del corpo centrale in modo da incrementare gli spazi disponibili per le attività di aggregazione previste. Per quanto riguarda il verde, è prevista la conservazione degli alberi esistenti e una valorizzazione della vegetazione presente nell’area.