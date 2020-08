Falò e consumo di droga sulle spiagge di Monopoli, scattano i controlli con le unità cinofile: sequestri e multe

Proseguono i controlli sulle spiagge di Monopoli per evitare assembramenti e accensione di fuochi nelle ore serali e notturne: diverse pattuglie di Polizia, con unità cinofile, hanno effettuato perlustrazioni. denunciando nei giorni scorsi 13 persone a Capitolo, per non aver rispettato l'ordinanza balneare con i divieti.

L'attività, assieme agli operatori con il cane dell'unità cinofila Zlatan ha consentito il sequestro di alcune dosi di sostanza stupefacente (marijuana) e la contestazione di alcuni illeciti amministrativi riferiti al possesso per consumo personale che verranno comunicati alla Prefettura dei Bari.