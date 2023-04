Volantini falsi che annunciano controlli del ministero negli edifici: scatta l'allarme nelle chat dei baresi, ma si tratta di un 'fake' del 2020

Le segnalazioni sono giunte anche alle Forze dell'Ordine che stanno verificando se in città risulti la presenza di avvisi simili. Nelle ultime ore l'immagine è stata condivisa, dai cittadini, in molte pagine social e chat personali per avvisare la comunità sulla presunta truffa in circolazione