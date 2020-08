Valigia abbandonata in strada, in via Caldarola scatta l'allarme bomba: rientrato dopo le verifiche

Una valigia abbandonata in strada ha fatto scattare, in tarda mattinata, l'allarme bomba in via Caldarola, nel quartiere Japigia a Bari. E' quindi scattato il protocollo di sicurezza: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno interdetto al traffico la zona, gli artificieri e i vigili del fuoco. L'allarme è successivamente rientrato dopo le verifiche del caso, che hanno dato esito negativo.

