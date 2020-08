Famiglia milanese in vacanza lascia portafoglio e chiavi nel bar, la Polizia Locale recupera il borsello: "Grazie infinite"

"Grazie Infinite": sono le parole pronunciate da una famiglia lombarda in vacanza in Puglia, dopo che la Polizia Locale di Bari è riuscita a recuperare il loro borsello smarrito in un distributore di benzina sulla Tangenziale di Bari.

L'episodio si è verificato ieri: il gruppo, proveniente da Gargagnano Milanese, era diretto a Torre dell'Orso per trascorrere un periodo di relax in una villa. La famiglia si era fermata per prendere un caffè ma è ripartita lasciando il borsello al distributore. All'interno vi erano un portafogli con 350 euro, 2 carte di credito e le chiavi della villa. Quasi giunti a destinazione si sono accorti di averlo perso e quindi hanno deciso di contattare la Polizia Locale. Gli agenti sono giunti al bar del distributore dove la barista ha consegnato il borsello agli agenti. La famiglia ha così potuto recuperare completamente soldi, documenti e chiavi.