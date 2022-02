Dal Barese a Civitavecchia per festeggiare con i fuochi il compleanno del parente detenuto: denunciati in sei

Sei persone originarie di un paesino del Barese, tra cui una minore, sono state denunciate a Civitavecchia (Roma) per aver tentato di far esplodere alcuni fuochi d'artificio in occasione del compleanno di un parente detenuto. L'episodio si è verificato nella zona di Borgata Aurelia, nella cittadina alle porte della Capitale Il gruppo, giunto nel Lazio dalla Puglia, è stato notato da Polizia Penitenziaria e Carabinieri.

Le Forze dell'Ordine, dopo un primo tentativo nella notte del 3 febbraio, hanno bloccato il gruppo nella serata di venerdì. Tra le persone denunciate, accusate a vario titolo di accensione ed esplosioni pericolose, c'è anche una minore. Sequestrati 14 scatoloni di materiale pirotecnico pronto all'uso.

Ulteriori particolari su RomaToday