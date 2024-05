La Fanfara dell'Aeronautica militare in centro a Bari: esibizione in piazza per la festa di San Nicola

La Fanfara del Comando Scuole/3ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare si esibisce in piazza per la festa di San Nicola. Questa mattina, tra piazza del Ferrarese e piazza Mercantile si è tenuto un momento di intrattenimento musicale, organizzato in occasione dei festeggegimanti per il Santo Patrono.

Dalle marce militari alle note di 'Azzurro', la Fanfara ha catturato l'attenzione di tanti baresi, pellegrini e turisti che si sono fermati ad assistere all'esibizione.

La Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, fu costituita nel 1984. Diretta dal maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno, è composta da 30 musicisti Sergenti e Graduati, selezionati tra i migliori diplomati presso conservatori di musica. Compito primario della Fanfara è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane.