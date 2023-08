Condannato per aver favorito immigrazione clandestina: rintracciato e arrestato 61enne

Condannato in via definitiva per fatti connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rintracciato e arrestato dalla polizia a Novara. Un cittadino egiziano di 61 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra mobile della città piemontese in esecuzione di un decreto di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali.

Come riporta Novaratoday, uomo dovrà scontare la pena residua di anni 2 mesi 2 giorni 5 di reclusione. La condanna prevede inoltre il pagamento della multa di 150mila euro. La condanna definitiva passata in giudicato, è da ricondurre alla consumazione di una serie di reati commessi sino al 25 marzo 2011 accertati a Vigevano (PV) e Bari.

In particolare, le indagini hanno portato alla luce condotte criminose messe in atto da più soggetti in concorso tra loro, finalizzate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, procurando mediante il trasporto su autoarticolati, l’ingresso illegale in Italia di 10 cittadini extracomunitari di svariate nazionalità (afghani, marocchini e tunisini) sprovvisti di titoli d’ingresso o permanenza in Italia, persone sottoposte a trattamenti inumani perché rinchiusi nel vano di carico per quattro giorni senza alcuna possibilità di aprirlo, con l’aggravante di essersi avvalsi di un servizio di trasporto internazionale, con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di trarne profitto.

Il 61enne è stato condotto in carcere a Novara dove sconterà la sua pena.