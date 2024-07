Sali minerali per anziani e vulnerabili, Federfarma dona 7mila integratori alla rete cittadina del welfare: "Utili contro il caldo"

Più di 7mila bustine di sali minerali offerte in previsione delle prossime ondate di calore che potrebbero colpire anziani e le persone più vulnerabili. Questa mattina Ferderfarma Bari, in collaborazione con l'assessorato al Welfare, ha donato gli intergratori alimentari alla comunità locale.

Sarà la rete cittadina del welfare, composta da realtà del terzo settore e del mondo del volontariato, a distribuire le bustine di sali minerali durante le giornate più calde della stagione, in occasione di attività all'aperto e nel corso degli interventi di assistenza domiciliare. A donare i prodotti sono state le farmacie Novielli, Lozupone, Catalano, Armenise, Bellisario, Calabrese, Gruppo Farmauriga, Macario, Mastrogiacomo, Portareale, San Nicola, Solazzo e Santoro.

In tutte le farmacie cittadine, inoltre, sarà possibile misurare la pressione e ricevere informazioni sui servizi del welfare e sui numeri utili nell’ambito del Piano a contrasto delle ondate di calore predisposto dall'assessorato al Welfare a tutela delle persone fragili.

"Nell'ambito del piano straordinario di azioni messe in campo per l'estate, la collaborazione tra l’assessorato al Welfare e Federfarma si rinnova e si consolida - commenta l’assessora al Welfare, Francesca Bottalico - con l’avvio di una serie di azioni socio-sanitarie a supporto delle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e senza dimora. La rete delle farmacie per il welfare, che in questi anni abbiamo costruito, ha offerto gratuitamente una serie di azioni di monitoraggio rivolte ai cittadini nelle giornate più calde, donando anche sali minerali e integratori che nelle prossime settimane saranno distribuiti sulle spiagge, nelle piazze e durante gli interventi di assistenza domiciliare. Sono tantissime le azioni previste dal piano a contrasto delle ondate di calore, dal monitoraggio socio-sanitario agli sportelli di ascolto, dalla distribuzione di farmaci e beni alimentari alle attività di sostegno ai più fragili. Ringrazio Federfarma Bari, la cui preziosa collaborazione, in questi anni, ha rappresentato un’opportunità ulteriore per supportare, insieme ai medici di base, le unità e gli operatori di strada impegnati su tutto il territorio cittadino. Il Welfare anche quest’estate non va in vacanza".