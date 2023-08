Urla "È arrivata la tua ora" e ferisce il vicino di casa con un coltello: arrestato 70enne a Mola

Lo scorso 23 luglio, dopo aver aggredito con un coltello da cucina di grosse dimensioni il proprio vicino, si era barricato in casa minacciando chiunque tentasse di avvicinarsi. I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hanno arrestato un 70enne del luogo, in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, con la quale vengono riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentato omicidio del suo vicino di casa.

Il provvedimento scaturisce dall’indagine avviata, all’indomani dell’intervento presso l’abitazione dell’uomo che il 23 luglio scorso avrebbe agito, secondo gli inquirenti, in evidente stato di alterazione. In quell’occasione, accertata l’assenza di altre persone nella stessa abitazione, i Carabinieri avevano avviato un dialogo con l’aggressore fino a quando lo stesso, raggiunto l’uscio di casa, ancora armato del coltello, era stato disarmato ed immobilizzato, rimanendo illeso.

Dalle successive indagini, sarebbe emersa una ricorrenza di tali condotte da parte del 70enne, tanto da evidenziarne una condizione di elevata pericolosità sociale. Ricostruendo l’esatta dinamica dell’episodio, l’uomo, alla vista del vicino, dopo aver gridato "è arrivata la tua ora", avrebbe tentato di colpirlo alla parte superiore del corpo, senza riuscirvi, solo per la pronta reazione difensiva della vittima che, parando i fendenti a mani nude, veniva ferita alla mano sinistra.

Il 70enne è stato condotto presso la casa circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.