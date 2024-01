Colpita da proiettile vagante durante la notte di Capodanno: barese ferita a Tirana

Un'imprenditrice barese di 52 anni è rimasta ferita dopo essere stata raggiunta da un proiettile vagante sparato da ignoti mentre passeggiava per le strade di Tirana, in Albania.

Sulla vicenda indaga la polizia albanese. La donna non sarebbe in gravi condizioni ma necessiterebbe di un trasferimento in Italia per essere sottoposta a un'operazione chirurgica.

Il legale della famiglia della donna ha lanciato un appello alle autorità locali per agevolare un rapido trasferimento, dalla struttura sanitaria 'Spitali Universitar i Traumes' di Tirana, in Puglia. "Il quadro clinico della donna è stabile - spiega l'avvocato Vito Leonardo Candeloro a BariToday - la mia assistita è cosciente. Secondo i medici la sua vita sarebbe fuori pericolo. Chiediamo un intervento delle Istituzioni locali, ad esempio la Regione Puglia, per permettere il trasferimento della donna in elisoccorso o aereo".