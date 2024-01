Ferita da un proiettile vagante a Tirana, donna 52enne rientra a Bari trasportata in elisoccorso

Un elicottero 'Aw 169 Leonardo' della società Alidaunia è decollato questa mattina per raggiungere l'aeroporto di Tirana e prelevare la donna, originaria della provincia di Bari, ferita da un proiettile vagante la notte di Capodanno nella capitale albanese. La Regione Puglia, secondo quanto riporta l'Ansa, ha attivato il trasferimento in elicottero dall'Albania in Italia della 52enne ricoverata a Tirana per una ferita a un polmone.

A bordo del velivolo viaggia un'équipe sanitaria composta da medico anestesista e infermiere di area critica.