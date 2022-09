Fse riduce le fermate del bus a Casamassima, è rivolta delle famiglie: "Gli studenti faranno ritardo". La replica: "Presenti già due corse dedicate"

Il bus riduce le fermate e tra le famiglie di Casamassima, nel Barese, parte la contestazione visto l'avvio dell'anno scolastico e le esigenze degli studenti di raggiungere gli istituti con i mezzi. La querelle è partita dalla decisione di Ferrovie del Sud-Est di far effettuare all'autobus delle 6.50 del mattino che fa la spola tra Conversano e Turi, di effettuare solo tre tappe a Casamassima, ovvero quelle di via Sammichele, Pechino e Madonnina.

Una scelta non condivisa dalle famiglie di Casamassima, tanto che sui social appaiono diversi appelli all'azienda di trasporti, rilanciato anche dalla pagina Amo Casamassima: "Sarebbe opportuno inviare una mail di protesta alle Ferrovie Sud Est - scrive un utente - chiedendo di ripristinare il giro dell'autobus delle 6.50, specificando che ci sono molti ragazzi che partono dalla parte opposta del paese! Chi non riuscirà a prendere quello delle 6.50, inoltre, si riverserà su quello delle 7.20 col rischio però di non riuscire a salire perché oltre un certo numero i ragazzi non saranno ammessi sul bus e quindi ci sono buone probabilità che alcuni restino a terra". E tra gli internauti c'è chi promette di segnalare la questione sia ai presidi delle scuole, sia al sindaco del comune barese, Giuseppe Nitti.

Interrogata in merito, Ferrovie dello Stato ha confermato la riduzione delle fermate dei bus di Fse nel comune di Casamassima - attiva a partire dal 21 settembre - così da velocizzare il percorso del bus delle 6.50. "Si effettuano già due ulteriori corse bus - spieganoa BariToday - dedicate agli studenti in partenza da Casamassima, alle 7.15 e alle 7.20 con arrivo a Turi rispettivamente alle 7.35 e alle 7.40 e a Conversano rispettivamente alle 7.50 e alle 8.05".