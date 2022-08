Decaro in visita alle sale operative di Polizia locale, vigili del fuoco e 118: "Buon ferragosto soprattutto a chi lavora per noi"

Il 'grazie' agli operatori di 118, vigili del fuoco e Polizia locale impegnati anche in questa giornata festiva, e la raccomandazione rivolta ai baresi: "Attenzione alla guida". Nel giorno di Ferragosto, come consuetudine, il sindaco, Antonio Decaro, si è recato in visita nelle sale operative baresi per portare il suo saluto a quanti sono al lavoro per garantire sicurezza e servizi essenziali.

"Buon ferragosto a tutti. Soprattutto a tutti quelli che in questa giornata sono a lavoro per tutti noi", scrive su Fb il primo cittadino, che poi rivolge il suo messaggio ai baresi: "Prestiamo attenzione alla guida se dobbiamo spostarci e godiamoci qualche ora di serenità e di vacanza per chi può".