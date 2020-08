Ferragosto a Bari, Decaro in visita alla sala operativa della Polizia locale: "Grazie a chi lavora per farci trascorrere una giornata tranquilla"

"Bari è già sveglia e tante persone sono a lavoro per permettere alla città di trascorrere una giornata tranquilla. Facciamo attenzione, divertiamoci e se ci muoviamo per strada guidiamo con prudenza". Così il sindaco Decaro, questa mattina, ha rivolto il suo augurio di 'buon Ferragosto' ai baresi dalla sala operativa della Polizia locale in via Aquilino, a Bari.

Come da consuetudine in questo giorno, il primo cittadino ha fatto visita ad alcune sale operative delle forze dell'ordine, portando il suo grazie a chi lavora per la comunità tutti i giorni, e in particolare in questa giornata di festa. Oltre che nella sede della Polizia locale in via Aquilino, Decaro si è successivamente recato nella sala operativa dei Vigili del fuoco in via Tupputi, e nella centrale operativa del 118 al Policlinico.

Da via Aquilino, tra terminali e monitor che trasmettono in tempo reale le immagini catturate dagli 'occhi elettronici' posizionati in città, il sindaco ha mandato via radio il suo saluto agli operatori di Polizia locale: "Vorrei ringraziarvi per quello che fate tutti i giorni e per quello che state facendo oggi".