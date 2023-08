Controlli rafforzati sulle strade e nei luoghi di richiamo turistico: pronto il piano per Ferragosto

In Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza in vista delle prossime festività: occhi puntati sulle arterie stradali, sugli snodi di trasporto come aeroporto e stazione, e sui luoghi più frequentati come località costiere e di villeggiatura