Decaro e il futuro treno tra Bari e Napoli: "La nostra città sempre più hub turistico del Sud"

"La nostra città, forte del sostegno della Regione Puglia e sulla scia dell'esperienza del 2019 di Matera capitale europea, ha fatto molti passi avanti dimostrando di essere un hub turistico a tutti gli effetti": è quanto ha affermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel corso della presentazione della manifestazione 'Ambiente Basilicata. Cinque parchi lucani' a Bari, che si terrà nel capoluogo pugliese dal 29 aprile all'1 maggio. Lo riporta l'agenzia Dire.

"Per questo - ha aggiunto - oggi siamo contenti di accogliere la promozione di alcune aree lucane, così come portiamo avanti la nostra programmazione di iniziative, certi che la Puglia e la Basilicata sono due territori che possono soltanto trarre vantaggio dal lavoro comune". Il prossimo passo sarà "lavorare con la Campania - ha precisato Decaro - a cominciare dal capoluogo, Napoli, con cui vogliamo stringere la prossima alleanza, nella speranza che finalmente ci sia il treno diretto, perché siamo convinti che se riusciamo a collegare direttamente la stazione di Bari con la stazione di Napoli avremo la possibilità di spostare una parte del turismo lucano e pugliese su Napoli e una parte del turismo che arriva a Napoli sul nostro territorio, in Puglia e Basilicata, con l'obiettivo così di aumentare i giorni di permanenza dei turisti nel mezzogiorno d'Italia", ha concluso il sindaco.