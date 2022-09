Ferrovie Sud Est, con la riapertura delle scuole al via il nuovo orario per treni e bus

Con la riapertura delle scuole entra in vigore il nuovo orario per treni e autobus delle Ferrovie Sud Est. In particolare, la nuova programmazione per le corse ferroviarie sarà attiva da domani, 12 settembre, mentre dal 14 sarà valida la nuova tabella oraria per quelle automobilistiche. Complessivamente, in tutta la regione sono previste 230 corse treno e 1500 corse bus al giorno.

Gli orari dei bus - spiega Fse - sono stati pianificati seguendo le indicazioni degli istituti scolastici che quest’anno incrementeranno l’adozione della settimana corta.

A Bari, da metà agosto, dopo i lavori di ammodernamento del marciapiede e della pensilina, tutti i treni della linea 1bis Bari – Casamassima – Putignano partono e arrivano a Bari Centrale. I viaggiatori in partenza da Lecce, invece, da metà luglio, utilizzano il nuovo accesso ai binari 6 e 7 grazie al prolungamento del sottopasso.

Tutti gli orari in formato pdf possono essere scaricati sulla pagina web www.fseonline.it/s/oraripdf