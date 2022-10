Circolazione rallentata sulla linea Fse Bari-Putignano: treni in ritardo e disagi

Circolazione rallentata e treni in ritardo questa mattina sulla linea ferroviaria Fse tra Bari centrale e Putignano.

A causare i disagi, secondo quanto si apprende dall'ufficio stampa di Ferrovie Sud Est, un'avaria a una lampada stradale posizionata vicino a un passaggio a livello tra Turi e Putignano, ragion per cui i treni hanno marciato a vista, come previsto dal protocollo di sicurezza. Il problema tecnico è stato poi risolto intorno alle 8. I convogli viaggiano in media con un ritardo di venti minuti.

* Ultimo aggiornamento ore 9.30