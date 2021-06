Malmena la convivente durante la lite, compagno violento denunciato per maltrattamenti in famiglia

E' accaduto a Fesca: gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, hanno deferito il 48enne in stato di irreperibilità, in quanto si era già allontanato dall'abitazione

Malmena la compagna durante una lite in famiglia, poi si allontana prima dell'arrivo della polizia, allertata da una segnalazione al 113. E' accaduto nel quartiere barese di Fesca: vittima delle violenze una donna 35enne. L'uomo, un 48enne incensurato, all'arrivo degli agenti delle Volanti si era già allontanato dall'abitazione ma è stato comunque deferito alla Autorità Giudiziaria competente per maltrattamenti in famiglia in stato di temporanea irreperibilità.

