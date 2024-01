La festa di Bari in piazza per celebrare il nuovo anno, gli auguri di Decaro: "Nel 2024 così, uniti e felici"

Una festa in piazza nel segno della musica per salutare il 2023 e accogliere il 2024 insieme. Anche quest'anno sono stati tanti i baresi, soprattutto giovani e famiglie con ragazzi, che hanno scelto di festeggiare il Capodanno in piazza Libertà, partecipando allo show che ha visto sul palco Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

"Proviamo ad accoglierlo così quest’anno che verrà. Con la gioia nel cuore. Al 2024 chiedo di poter vivere un anno così come siamo stasera in questa piazza: insieme, uniti, felici", il messaggio del sindaco alla città allo scoccare della mezzanotte. A evento concluso, Decaro ha voluto poi ringraziare quanti hanno lavorato per la buona riuscita dell'evento, forze dell'ordine, polizia locale ma anche operatori Amiu che nella notte si sono occupati di ripulire l'area del concerto, e gli operai entrati in azione per lo smontaggio del palco. "Grazie a chi lavora per rendere possibili i grandi eventi che ci permettono di stare insieme e divertirci", ha rimarcato il primo cittadino.