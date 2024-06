Festa per i 210 anni dell'Arma, la cerimonia dei Carabinieri sul lungomare di Bari

Si è svolta questa sera sul lungomare di Bari, la cerimonia per il 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Di fronte all’ingresso della Caserma 'Chiaffredo Bergia', sede del Comando Legione Carabinieri 'Puglia', hanno sfilato la banda del 13° Reparto Comando Supporti Tattici della Brigata Meccanizzata 'Pinerolo' di Bari e un reparto in armi su due compagnie, in rappresentanza delle varie componenti territoriali e speciali dei Carabinieri.