Festa di compleanno pagata da un imprenditore, condanna a un anno per l'ex direttore Ager Gianfranco Grandaliano

Secondo la tesi accusatoria, il manager si sarebbe fatto pagare una cena di compleanno da un imprenditore al quale, pochi giorni dopo, sarebbero stati affidati dei lavori. Il gup del Tribunale di Bari, Francesco Rinaldi, ha condannato in abbreviato a un anno l'ex direttore generale dell'Ager (Agenzia Regionale dei Rifiuti) Gianfranco Grandaliano, riqualificando in corruzione per l'esercizio della funzione l'accusa nei confronti del dirigente pubblico.

La pm Chiara Giordano, riporta l'Ansa, aveva chiesto 4 anni e 8 mesi per corruzione propria, a seguito delle indagini da cui sarebbe emerso che un imprenditore avrebbe pagato 2.900 euro per la sua festa di compleanno, il 6 agosto 2017, ricevendo 10 giorni più tardi un affidamento da 20mila euro. Il gup ha derubricato il reato all'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione). Il difensore del manager, Guglielmo Starace, aveva chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste".