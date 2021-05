Festa notturna e assembramento in abitazione: arrivano Polizia e vigili, denunciato 31enne. Sette multe elevate

I poliziotti delle Volanti, assieme ad agenti della Polizia locale di Bari, hanno scoperto una festa notturna non consentita, per via delle limitazioni Covid, all'interno di un appartamento nel quartiere Santo Spirito di Bari. Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Il presunto organizzatore, un 21enne cittadino del Nepal con precedenti di polizia, alla vista delle uniformi ha immediatamente tentato di fuggire, scavalcando alcune recinzioni, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Il giovane è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e false attestazioni sulla identità personale e con altre sette persone è stato sanzionato per l’infrazione amministrativa circa le violazioni delle norme anti-contagio.