Festa delle Forze Armate, Emiliano incontra Mattarella a Bari: "Giornata dedicata all'Unità dell'Italia e ai caduti nelle guerre"

“La Puglia ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa giornata dedicata all’Unita dell’Italia e alla Festa di tutti i componenti delle Forze Armate italiane. Abbiamo anche ricordato i caduti italiani di tutte le guerre rendendo loro omaggio al sacrario militare di Bari". Con queste le parole del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato la visita del Capo dello Stato nel capoluogo pugliese in occasione delle celebrazioni per la giornata delle Forze Armate.

"La gratitudine verso gli uomini e le donne delle Forze Armate si rinnova oggi nella consapevolezza del ruolo centrale che rivestono nei processi di costruzione di pace - ha sottolineato il governatore pugliese - Una consapevolezza che si fonda sulla loro capacità di coniugare professionalità e umanità, qualità che ci vengono riconosciute nel mondo”.

Emiliano ha accolto, questa mattina nel Sacrario Militare dei Caduti di Oltremare insieme al sindaco Decaro ed alle autorità locali, il presidente Mattarella ed il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nel Sacrario ha avuto inizio la solenne cerimonia commemorativa. La manifestazione è proseguita, sul lungomare Nazario Sauro, con la parata dei reparti militari e il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, accompagnata dal calore delle scolaresche baresi.