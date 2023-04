Festa della Liberazione, nel Sacrario la celebrazione del 78esimo anniversario. Decaro: "La Resistenza trovò casa anche a Bari"

"Buona festa della Liberazione a tutti gli italiani, perché questa giornata sia di tutti, perché questa giornata sia la festa dell’Italia libera, dell’Italia che si riconosce nei valori della democrazia, dell’antifascismo e dell’unità nazionale". Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha iniziato il suo discorso questa mattina nel Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione nazionale.

Alla cerimonia hanno partecipato l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, la prefetta Antonia Bellomo, il generale di squadra aerea Silvano Frigerio e il presidente del comitato provinciale dell’Anpi Pasquale Martino.

"Il 25 aprile è per noi un appuntamento con la storia, la storia di un popolo che ha resistito, combattuto e sconfitto il nazifascismo per consegnarci la libertà di vivere in un Paese - ha sottolineato Decaro - che ha ripudiato la guerra come strumento di risoluzione delle controversie, che ha scritto a chiare lettere nella Costituzione più bella del mondo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Queste parole che in tanti, forse, oggi considerano scontate, e che probabilmente per questo tendono a sottovalutare, sono scritte sì con la forza delle idee dei Costituenti ma ancor prima con il sangue delle donne e degli uomini che hanno perso la vita per consegnare a noi oggi l’Italia libera. Per questo abbiamo il dovere tutti di celebrare questa giornata, a cominciare dai rappresentanti istituzionali che, all’inizio del loro mandato, giurano sulla Costituzione fedeltà alla Repubblica. Una Repubblica nata dalle macerie di un’atroce guerra civile".

"È importante comprendere, perché non furono soltanto gli intellettuali, i militanti politici, i partigiani a lottare per l’Italia liberata, ma anche donne e uomini comuni, semplici cittadini che scelsero di scendere per strada per unirsi a quella battaglia di resistenza e di libertà - ha ribadito il sindaco nel suo discorso - Fu rivolta morale, anzitutto, e poi difesa strenua del nostro popolo dalla violenza che veniva scatenata contro di esso. Anche per questo credo che, soprattutto i rappresentanti delle istituzioni siano chiamati oggi a ricordare e a celebrare questa giornata, perché quella del 25 aprile non sia mai la festa di una parte ma sia sempre la festa di tutti".

"A questa giornata e a tutti i 25 aprile di ieri e di oggi noi consegniamo il ricordo di ciò che è stata per noi la guerra affinché la memoria non sia solo mero esercizio ma pratica quotidiana di quei valori e quelle idee che ci hanno consegnato le nostre città, le nostre piazze, le nostre strade libere - ha concluso il primo cittadino - Anche qui a Bari, dove la Resistenza trovò casa nel Teatro Piccinni in cui si svolse il primo congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, dove le pietre d’inciampo ricordano la strage di via Nicolò dell’Arca del 28 luglio 1943 e il coraggio del generale Bellomo, di Michele Romito e dei ragazzi della città vecchia che, opponendosi all’avanzata di una colonna di carri armati tedeschi, difesero il porto dalla distruzione il 9 settembre dello stesso anno. Storie che hanno trovato dignità e riconoscimento nella medaglia d’oro al merito civile consegnata alla città di Bari nel 2007 dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Viva la Liberazione, Viva la Repubblica, Viva l’Italia".