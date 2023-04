Giornata della Liberazione, il vice ministro Sisto a Bari: "Festa attuale per chi oggi resiste all'invasore"

"Celebriamo una festa attuale per chi oggi resiste all'invasore. In questa giornata dobbiamo respirare a pieni polmoni la libertà che ci è stata concessa dopo tanti sacrifici. Difendiamola tutti, sotto i colori di una bandiera che unisce e che non può mai dividere". Sono queste le parole del vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in occasione delle celebrazioni per la festa della Liberazione nazionale. Il parlamentare barese ha rappresentato il Governo nella cerimonia che si è tenuta questa mattina nel Sacrario militare dei Caduti d'oltremare del capoluogo pugliese.

"La libertà è una condizione irrinunciabile che le Istituzioni hanno il dovere di coltivare quotidianamente, perché è stata conquistata a caro prezzo - ha scritto Sisto in post sulla sua pagina facebook - Per questo, chi ne fa parte deve essere il testimone costante dei valori incardinati nella Costituzione, scrivendo leggi che siano rispettose dei sacrifici fatti per ottenerli".