Al Piccinni la cerimonia per i 172 anni della Polizia di Stato, il questore Signer: "Importante il ruolo dei cittadini"

L'impegno a 360 gradi per la sicurezza dei cittadini, dall'ordine pubblico alla lotta alla criminalità organizzata. La polizia di Stato celebra i 172 anni dalla fondazione e sceglie a Bari il teatro Piccinni per la sua cerimonia. A occupare platea e palchi del teatro cittadino, rappresentanti delle istituzioni, autorità militari e civili, rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ma anche studenti di alcuni istituti baresi e giovani della 'Comunità Frontiera' della Città dei Ragazzi di Mola di Bari, sede della Sezione Giovanile Fiamme Oro.

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, l'intervento del Questore di Bari, Giovanni Signer, che nel suo discorso si è soffermato in particolare su alcuni dati delle attività messe in campo dalla Polizia di Stato durante lo scorso anno. Nel complesso, prendendo come riferimento il periodo gennaio-dicembre 2023, il dato sulla delittuosità segna nell’intera Area metropolitana una diminuzione dei reati segnalati all’Autorità Giudiziaria (-8%, nella città di Bari -5%). Sul fronte della repressione dei reati, il questore di Bari ha segnalato una diminuzione del numero relativo a furti e rapine, evidenziando al contempo un aumento degli arresti in flagranza (245 contro 211) delle denunce (1725 contro 1712). Nello specifico, registra una diminuzione il dato complessivo dei furti (-8%), in particolare in abitazione, in esercizi commerciali e di auto, mentre risulta in controtendenza, quello dei furti di motocicli che registra un aumento del +12%. Diminuiscono le rapine (-17%), ma si registra un aumento delle rapine commesse sulla pubblica via (+8%). Registra un lieve aumento (+2%) il dato relativo alle truffe e frodi informatiche, "segno di una maggiore consapevolezza degli utenti sui pericoli del web", ha evidenziato Signer.

Tra i fenomeni che nei mesi scorsi hanno suscitato maggior allarme sociale, Signer ha citato, in particolare tra gennaio e febbraio, quello delle aggressioni ad opera di baby gang nei confronti di coetanei (spesso minori), con le indagini condotte dalla polizia che - ha ricordato il questore - hanno portato in breve tempo all'identificazione e al deferimento all'Autorità giudiziaria dei responsabili. Nel 2023 i minorenni arrestati sono due e denunciati 52 i denunciati, dati in crescita rispetto all'anno precedente (1 minore arrestato e 35 denunciati nel 2022). Sul fronte del contrasto ai reati connessi alla droga, sono stati complessivamente sequestrati 125 chili di sostanze stupefefacenti, con 192 tra arrestati e denunciati nell'area metropolitana di Bari. Sul fronte della prevenzione, il Questore ha ricordato in particolare l'aumento degli inserimenti (1001 nel 2023 contro i 692 dell'anno precedente) nell'applicativo Scudo. "Un importante strumento - ha evidenziato Signer - per prevenire e contrastare la violenza di genere, che lascia memoria in banca dati di tutti gli interventi operati dalle forze dell'ordine in occasioni di liti e violenze domestiche, informazioni che rimarranno in evidenza e nell’eventualità di successivi interventi daranno modo di valutare immediatamente l’avvio delle procedure del “codice rosso” o quelle dell’ammonimento del Questore".

A margine della cerimonia, rispondendo alle domande dei giornalisti e alla richiesta di un commento sulle recenti inchieste che stanno riguardando la città di Bari, Signer ha risposto che "non sta al questore commentare l'immagine che stanno dando alcuni fatti di cronaca, dobbiamo attestarci ai dati: il fatto che siano diminuite le chiamate al 113 è un indicatore, il fatto che siano diminuiti alcuni reati soprattutto contro il patrimonio è importante". "E' vero - ha proseguito il Questore - che nella prima parte dell'anno abbiamo avuto aggressioni di minorenni in alcuni parchi, ma le abbiamo contrastate immediatamente. Per quanto riguarda le spaccate, nel momento in cui abbiamo arrestato alcuni responsabili, e poi un soggetto al quale abbiamo addebitato sette episodi, gli episodi si sono interrotti". In merito al contrasto alla criminalità in città, Signer ha ricordato il potenziamento delle Volanti avuto dall'estate, affermando che, pur essendo Bari "uno dei contesti meridionali problematici", in città c'è "un buon livello di sicurezza". Quanto alla legalità all'interno delle istituzioni, il questore ha evidenziato che "tutti noi che svolgiamo una funzione pubblica dobbiamo essere i primi a dare l'esempio". Sempre rispondendo alle domande dei giornalisti, Signer ha anche ribadito l'importanza della collaborazione della cittadinanza: "Se i cittadini preferiscono girare un video e metterlo sui social, anziché chiamare 112 o 113, non si possono fare passi avanti. La sicurezza è anche quella, non è solo un onere degli appartenenti alle forze dell'ordine. Nel periodo di Natale - ha ricordato ancora Signer - abbiamo sequestrato moltissimi esplosivi, ma ci siamo accorti che in molte occasioni le persone preferivano postare unh video con l'accensione di questi fuochi, senza però chiamare il 112 o il 113, non può essere questa la coscienza sociale".

Al termine della cerimonia, il questore e il prefetto di Bari, Francesco Russo, hanno consegnato i riconoscimenti ad agenti che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio. All'esterno del teatro, in piazza della Libertà, studenti e cittadini hanno potuto visitare i diversi stand allestiti per mostrare le attività delle diverse specialità della polizia di Stato. Presenti anche una pattuglia a cavallo che nel corso della mattinata ha anche percorso alcune strade del Murattiano, attirando l'attenzione di cittadini e turisti.