Carrassi in festa per la promozione del Bari in serie b: bandiere biancorosse, festoni e cori in via Pasubio

Carrassi si veste a festa per celebrare la promozione del Bari in serie B. Dopo il passaggio matematico con la vittoria contro il Latina, i commercianti di via Pasubio e l'associazione 'La Formica' hanno voluto tributare la società biancorossa con uno speciale evento: sono così stati appesi festoni (naturalmente di colore biancorosso), sventolate bandiere anche dai giovani supporter della squadra e inneggiato cori per celebrare l'impresa della squadra guidata da Mignani.

Come avvenuto domenica dopo la partita, i residenti si sono riversati per le strade intonando cori dedicati ai giocatori biancorossi. Un evento che ha visto anche la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione comunale, come l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli: "Una bella manifestazione che vuole rimettere al centro il 'priscio' della promozione in serie b - racconta a BariToday - il priscio di una comunità che si ritrova nei colori sociali di una città. E soprattutto il priscio di vedere le persone più contente, perché quando il Bari vince i problemi passano in secondo piano e la gente è più sorridente".

“Abbiamo voluto promuovere tale evento - spiega Gianlucio Smaldone, presidente del Municipio 2 - in segno di riconoscenza alla nostra squadra del Bari che, come sempre, ha saputo regalarci grandissime emozioni. L’evento di oggi, quindi, assume un significato di grande valore sociale per migliorare lo sport e la disabilità. Lo sport, di fatto, è importante per la comunità, per bambini, ragazzi, adulti e anziani. È una scuola di vita dove s’imparano le regole dello stare insieme. Si impara a stare con gli altri per condividere obiettivi comuni. Lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione sociale e a una società più integrata".