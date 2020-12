La cioccolata calda di San Nicola è in casa, il rito del sindaco Decaro con le figlie. Albero in piazza Ferrarese: accensione dopo le 22

Una cioccolata calda con le figlie ma a casa: in quest'anno funestato dal Covid il sindaco di Bari Antonio Decaro segue la tradizione della classica bevanda nel giorno di San Nicola ma, a causa delle restrizioni covid e dall'impossibilità di assembramenti nella città vecchia, ha voluto prepararla con le figlie Giorgia e Chiara dalla cucina di casa, in diretta Facebook.

Il sindaco ha raccontato anche i tipici riti del giorno del Patrono di Bari, quest'anno non possibili, dall'arrivo dei pellegrini a piedi alla Messa in Basilica, quest'anno tenutasi a porte chiuse. Stasera, dopo le 22 per evitare assembramenti, vi sarà l'accensione dell'Albero di Natale in piazza del Ferrarese, in diretta facebook: "La mia paura - ha detto Decaro - è che essendo diventati zona gialla ed essendo una bella giornata, oggi ci sarà tanta gente in strada. Quindi spero che San Nicola faccia arrivare la pioggia, così i baresi resteranno in casa"