San Nicola senza fuochi d'artificio? La ditta: "I nostri spettacoli non ci saranno"

La Emotion Fireworks non farà spettacoli pirotecnici per la festa di San Nicola. Il titolare della ditta, contattato telefonicamente da BariToday, conferma che le esibizioni previste per oggi, giornata centrale delle celebrazioni per il Santo Patrono, non ci saranno: "Noi non faremo spettacoli".

Nessun altro commento dalla ditta: "Non c'erano i pressupposti", si limita a dire al telefono il titolare, che preferisce non aggiungere altro. Intanto il lancio di diane previsto all'alba non si è tenuto, "così come lo spettacolo del 28 aprile". Non si conoscono al momento le ragioni di questa situazione. Nessun comunicato ufficiale è stato finora diffuso dal Comitato organizzatore della festa per dare notizia dell'effettivo annullamento degli spettacoli. Non è dato sapere se possano esserci ulteriori sviluppi che possano fare in modo che le esibizioni si svolgano come previsto da programma.